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Reynmen'den flaş 'Derdim Olsun' kararı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

'Derdim Olsun' adlı rap-arabesk tarzındaki şarkısı ile rekor kıran 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 200 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırdı.

Reynmen'den flaş 'Derdim Olsun' kararı

'Reynmen' lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş, "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla rekor kırmıştı.

Reynmen klibi ile rekor kırmış ve ilk günde 6 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Klibinin bir kısa filmden çalıntı olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

Reynmen ise klipteki bazı sahnelerde esinlenme olduğunu söylemişti. Tam bu konu bitmişken ardından Youtube'deki izlenmenin sahte olduğu öne sürülmeye başlanmış ve Reynmen ise iddialara sosyal medya hesabından ti'ye almıştı.

ŞARKIYI YOUTUBE'DEN SİLDİ

Reynmen Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Reynmen şarkısını kendi kararıyla kaldırdığını şu sözlerle açıkladı:

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"Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!"

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