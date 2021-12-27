Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş hakkında suç duyurusu! Kadir Şeker paylaşımı tepki çekti

Şarkısı Reynmen'in annesi Nasibe Aktaş Kadir Şeker'in bıçaklaması sonucu ölen Özgür Duran hakkında bir paylaşım yaptı. Nasibe Aktaş Kadir Şeker ile ilgili bir gönderi yaptığı yorumda, "Bu dünya caniler adam yerine koyamadığım mahluklar bitmedikçe çok evlere ateş düşmeye devam edecek maalesef " yazdı.

Özgür Duran'ın ailesi bu paylaşımı affetmedi ve suç duyurusunda bulunuldu.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; kardeş Niyazi Remzi Duran, "Ölen benim ağabeyim ama hakarete yine biz maruz kalıyoruz. Bu konuda hakkımızı hukuki yollardan arayacağız" dedi.

"OĞLUNU TOPRAĞA KOYAN BENİM ANNEMDİR"

Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran açıklamasının devamında "Kendilerinin dikkatini çekerim burada ateş bizim evimize düşüyor. Abisi öldürülen benim, oğlunu toprağa koyan benim annemdir. Bunu kimse unutmamalıdır. En önemlisi de hayatını kaybetmiş bir insan hakkında söylenilen sözlere bakınız. Nasibe Aktaş da bir anne ve evlatları var. Kendisini empati kurmaya davet ediyorum. Bir evladını kaybetse, kimse onu dinlemeden anlamadan yargılasa, evladı hakkında ağza alınmayacak hakaretler ve sözlerde bulunsalar kendisi nasıl hissederdi, ne yapardı acaba?

Herkes hayatını kaybeden kişinin bir ailesi olduğunu unuttu. Bunu kimse unutmamalıdır. Kimse kimseyi ayıplamasın herkes önce bir dönsün kendi hayatına baksın. Sonuç ne olursa olsun bir can gitti bunu kimse unutmamalıdır. Reynmen'in annesi olan Nasibe Aktaş hakkında gereken bütün hukuki işlemleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık" dedi.



