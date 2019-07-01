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Reynmen yeni şarkısı Ela için çok iddialı konuştu!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 01.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

1 günde 15 milyon izlenmezse... Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Reynmen çok iddialı konuştu.

Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen ya da gerçek adıyla Yusuf Aktaş'ın 3 milyon 398 bin takipçisi var. 25 Ocak'ta "Derdim Olsun" adlı bir şarkı paylaşan Reynmen sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.

Derdim Olsun şarkısıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen’in son paylaşımı da dikkat çekti.

Reynmen, yeni çıkacak şarkısı Ela için iddialı konuştu.

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Instagram hesabından video çeken Reynmen, “Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım” dedi.


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