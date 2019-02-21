Reynmen YouTube'dan kaldırdığı Derdim Olsun'u yeniden yükledi

Dün yaptığı açıklama ile klibi YouTube'dan kaldıran Reynmen, bu sefer de başka bir açıklama yaparak klibi yeniden ekledi.

Dün yaptığı açıklama ile Derdim Olsun parçasını YouTube'dan kaldıran ve bir kesimin taktirini kazanan Reynmen'in reklam yaptığı iddiası ünlü ismi sinirlendirdi.

Reynmen hakkında sürekli ortaya atılan iddialar üzerine dün sinirlenip videoyu kaldırmıştı ancak klip YouTube'a yeniden yüklendi.

Reynmen şarkısını YouTube'dan kendi kararıyla kaldırdığını şu sözlerle açıklamıştı: "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum!"

Reynmen klibin geri gelmesini 'derdiniz olsun! O değli de yarın bottan kalkarsa çok komik olur" diyerek durumu da ti'ye aldı.

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