MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Reyting rekortmeni Yasak Elma'nın final fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Ender'in beş sezonluk hikayesi sona eriyor

Reyting rekortmeni Yasak Elma'nın final fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Ender'in beş sezonluk hikayesi sona eriyor

25.05.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin en çok izlenen dizisi Yasak Elma'da sona gelindi. 178. bölümde final yapacağı açıklanan reyting rekortmeni dizisinin final fragmanı yayınlandı. Beş sezondur devam eden Yıldız ve Ender'in hikayesinde sona gelindi. Fragmanın yayınlanmasıyla sosyal medya adeta çalkalandı.

Reyting rekortmeni Yasak Elma'nın final fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Ender'in beş sezonluk hikayesi sona eriyor

En uzun soluklu yapımlar arasında yer alan Yasak Elma, her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 5 sezonu geride bırakan başarılı yapım, önümüzdeki hafta final yaparak ekranlara veda edecek.

ezgif.com-webp-to-jpg (23)

Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Nesrin Cavadzade, Berk Atan, Talat Bulut, Barış Kılıç ve Melisa Doğu gibi isimlerin bulunduğu dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip.

ezgif.com-webp-to-jpg (24)

Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda dizinin final yapacağını ve tadında bırakmak istediklerini söylemişti.

Fw6GU4GWAA8rNsQ

Yayınlanan final fragmanında Ender ve Yıldız'ın ilk tanışma anından son hallerine kadarki bölüm gösteriliyor.

e4232e23-154e-4424-bafc-2c1fbb805f4c

Ender'in Yıldız'ın 'Size nasıl yardım edebilirim?' sorusuna 'Kocamı baştan çıkararak' dediği sahne büyük ilgi gördü.

9d9aeb62-ba1f-4b5b-b004-622b599d7361

Diğer yandan da Yıldız'ın annesinin düğününün olduğu görülen fragman kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

00476d45-53ad-4150-9cc1-2fb3d17aefd5

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Final fragmanının yayınlanmasıyla Yasak Elma, sosyal medyanın en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Hem dizinin diğer bölümleri hem de final fragmanı ile ilgili yüzlerce yorum yazıldı.

afed1f79-626b-432f-9441-65a0062d0915

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasak Elma'ya kullanıcılardan 'Dile kolay tam 177 bölüm', 'Çok duygusalım', 'Yeterince derdimiz yokmuş gibi birde buna ağlayalım', 'Koca bir devir kapanıyor inanamıyorum' gibi yorumlarda bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını'nda şoke eden ayrılık iddiası! Instagram'da takipten çıktı, ortalık karıştıYalı Çapkını'nda şoke eden ayrılık iddiası! Instagram'da takipten çıktı, ortalık karıştı
Kalçaya kadar yırtmaç! Frikik vermemek için...Kalçaya kadar yırtmaç! Frikik vermemek için...
Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdiSüper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi
Anahtar Kelimeler:
yasak elma sosyal medya damla yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mülteci' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mülteci' açıklaması

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Mansur Yavaş'tan Sinan Oğan ile ilgili dikkat çeken sözler!

Mansur Yavaş'tan Sinan Oğan ile ilgili dikkat çeken sözler!

Doktorun dairesinden atlayan hemşire hayatını kaybetti!

Doktorun dairesinden atlayan hemşire hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.