Reyting rekortmeni Yasak Elma'nın final fragmanı yayınlandı! Yıldız ve Ender'in beş sezonluk hikayesi sona eriyor

En uzun soluklu yapımlar arasında yer alan Yasak Elma, her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 5 sezonu geride bırakan başarılı yapım, önümüzdeki hafta final yaparak ekranlara veda edecek.

Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Nesrin Cavadzade, Berk Atan, Talat Bulut, Barış Kılıç ve Melisa Doğu gibi isimlerin bulunduğu dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip.

Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda dizinin final yapacağını ve tadında bırakmak istediklerini söylemişti.

Yayınlanan final fragmanında Ender ve Yıldız'ın ilk tanışma anından son hallerine kadarki bölüm gösteriliyor.

Ender'in Yıldız'ın 'Size nasıl yardım edebilirim?' sorusuna 'Kocamı baştan çıkararak' dediği sahne büyük ilgi gördü.

Diğer yandan da Yıldız'ın annesinin düğününün olduğu görülen fragman kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Final fragmanının yayınlanmasıyla Yasak Elma, sosyal medyanın en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Hem dizinin diğer bölümleri hem de final fragmanı ile ilgili yüzlerce yorum yazıldı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasak Elma'ya kullanıcılardan 'Dile kolay tam 177 bölüm', 'Çok duygusalım', 'Yeterince derdimiz yokmuş gibi birde buna ağlayalım', 'Koca bir devir kapanıyor inanamıyorum' gibi yorumlarda bulundular.

