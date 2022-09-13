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REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL 2022 AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

13.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 12 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında Masterchef, Bir Küçük Güb Işığı, Yasak Elma, Güldür Güldür gibi yapımlar yer aldı. Peki,12 Eylül 2022 Pazartesi Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL 2022 AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Eylül 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 12 Eylül 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 12 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ile dizi ve yapımların izlenme sıralaması...

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REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

12 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Eylül reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de birinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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12 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1) BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ATV
2) MASTERCHEF TURKİYE TV8
3) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
4) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
5) BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI (ÖZET) ATV
6) ESRA EROL'DA ATV
7) MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAŞ KANAL D
8) SHOW ANA HABER SHOW TV
9) ATV ANA HABER ATV
10) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM
1) MASTERCHEF TURKİYE TV8
2) BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ATV
3) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
4) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
5) MASTERCHEF TURKİYE ÖZET TV8
6) BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI (ÖZET) ATV
7) ATV ANA HABER ATV
8) ESRA EROL'DA ATV
9) MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ KANAL D
10) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1) MASTERCHEF TURKİYE TV8
2) BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI ATV
3) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
4) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
5) MASTERCHEF TURKİYE ÖZET TV8
6) MAYMUNLAR CEHENNEMİ SAVAŞ KANAL D
7) BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI (ÖZET) ATV
8) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR) SHOW TV
9) ESRA EROL'DA ATV
10) ATV ANA HABER ATV

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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Masterchef Reyting sonuçları 12 eylül yasak elma
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