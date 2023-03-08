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REYTİNG SONUÇLARI 7 Mart Salı: Aile, Üç Kız Kardeş reyting sonuçlarında kim birinci?

08.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları, 7 Mart Salı dizilerinin yayınlanmasının ardından gündem oldu. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un heyecanla beklediği Aile dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi. Sosyal medyada çok konuşulan Aile dizisinin reytingleri merak konusu oldu. Peki, 7 Mart Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 7 Mart Salı: Aile, Üç Kız Kardeş reyting sonuçlarında kim birinci?

Aile dizisi reytingleri merak konusu oldu. 7 Mart Salı akşamı yeni dizi Aile yayın hayatına başladı. Dizide Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca dün akşam Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam'da ekrana geldi. İşte 7 Mart reyting sonuçları

Total puan türünde ilk sırada Üç Kız Kardeş dizisi, ikinci sırad Aile, üçüncü sırada ise Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

aile-oyuncuları

AB puan türünde ilk sıraya Aile dizisi yerleşti. İkinci sırada Üç Kız Kardeş, dördüncü sırada ise Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

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Reyting sonuçları Kıvanç Tatlıtuğ

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