Reyting sonuçları açıklandı! 1 Ağustos 2022 Pazartesi Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 1 Ağustos akşamı Güldür Güldür Show, Tozluyaka, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Birçok kişi arama motorlarında "reyting sonuçları açıklandı mı?", "1 Ağustos 2022 Pazartesi Dünün reyting sonuçları ile birinci olan yapım hangisi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

1 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı günü Güldür Güldür Show, Tozluyaka, MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları açıklandı. 1 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şu şekilde:

Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü Fox Ana Haber aldı.

31 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye, 2. sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada ATV’de yayınlanan Gül Masalı yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye, 2. sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. sırada Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema 96 Saat yer aldı.

