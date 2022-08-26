Reyting sonuçları açıklandı! 25 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz gün televizyonda birbirinden farklı ve iddialı yapımlar yer aldı. MasterChef Türkiye, Aşk-ı Memnu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi yapımların ekrana gelmesinin arasından hangilerinin reytinglerde üst sıralarda yer aldığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Reyting sonuçları açıklandı mı?", "25 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

25 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı günü MasterChef Türkiye, Aşk-ı Memnu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları belli oldu.

İşte 25 Ağustos Perşembe akşamının reyting sonuçları:

Total'de birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Duy Beni yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncü sırada Aşkı Memnu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN 24 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Üç Kağıtçı” yer aldı.

​

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.

