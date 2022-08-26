Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Reyting sonuçları açıklandı! 25 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı! 25 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

26.08.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü MasterChef Türkiye, Aşk-ı Memnu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi birbirinden farklı yapımların ekrana gelmesinin ardından merak edildi. Bilindiği üzere her gün, bir önceki güne dair reyting sonuçları açıklanıyor. Yayınlanan güçlü yapımların reytinglerdeki AB ve TOTAL sıralamasını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki Dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Ağustos 2022 reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı! 25 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz gün televizyonda birbirinden farklı ve iddialı yapımlar yer aldı. MasterChef Türkiye, Aşk-ı Memnu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi yapımların ekrana gelmesinin arasından hangilerinin reytinglerde üst sıralarda yer aldığı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Reyting sonuçları açıklandı mı?", "25 Ağustos 2022 dünün reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

25 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı günü MasterChef Türkiye, Aşk-ı Memnu, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları belli oldu.

İşte 25 Ağustos Perşembe akşamının reyting sonuçları:

Total'de birinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Duy Beni yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncü sırada Aşkı Memnu yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gelsin Hayat Bildiği Gibi, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN 24 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan Türk Sineması “Üç Kağıtçı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Masterchef Türkiye”nin özeti yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 Ağustos Cuma: TV yayın akışı26 Ağustos Cuma: TV yayın akışı
Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladıAynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı
Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleştiAile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

Genç modele şoke eden hediye! Cinsel organının…

Genç modele şoke eden hediye! Cinsel organının…

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

İlginizi Çekebilir

Karatay’ın favorisine binlerce yıl önce bakın ne demiş

Karatay’ın favorisine binlerce yıl önce bakın ne demiş

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.