REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? 8 Haziran Camdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 8 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelenCamdaki Kız, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 8 Haziran Perşembe gününün reyting sonuçları...
8 Haziran Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.
AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Al Sancak, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 ALDATMAK ATV
3 AL SANCAK TRT 1
4 ATV ANA HABER ATV
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 ESRA EROL'DA ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
9 ALDATMAK (OZET) ATV
10 SURVIVOR TV8
AB İLK 10 PROGRAM
1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 ALDATMAK ATV
3 AL SANCAK TRT 1
4 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 YUZ YILLIK MUCIZE STAR TV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ALDATMAK (OZET) ATV
9 ATV ANA HABER ATV
10 ESRA EROL'DA ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 AL SANCAK TRT 1
3 ALDATMAK ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
7 ATV ANA HABER ATV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 ALDATMAK (OZET) ATV
10 GULCEMAL FOX