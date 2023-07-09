REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 Temmuz Kendi Düşen Ağlamaz, Postacı, Güldür Güldür, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 8 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kendi Düşen Ağlamaz, Postacı, Güldür Güldür, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 8 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları...

8 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (1 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Güldür Güldür Show”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Kılıbık” filmi yer aldı.

AB’de 1. sırada “Güldür Güldür Show”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.



