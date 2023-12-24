REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Adım Farah, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, MasterChef 23 Aralık 2023 reyting sonuçları birincisi

Reyting sonuçları internette araştırılıyor. 23 Aralık Cumartesi gününe ilişkin rverilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam ekranlara gelen KAdım Farah, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, MasterChef ve Gönül Dağı gibi gibi yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte 23 Aralık Cumartesi gününün reyting sonuçları...

23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Aralık 2023 Cumartesi gününe dair reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

GEÇEN HAFTANIN (16 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1!de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV'de yayınlanan “Kardeşlerim”, 3.sırada TRT1'de ekrana gelen “Gönül Dağı özeti" yer aldı.

AB'de ise yine 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Gönül Dağı özeti“, 3.sırada “Güldür Güldür Show” yer aldı.







