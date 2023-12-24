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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Adım Farah, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, MasterChef 23 Aralık 2023 reyting sonuçları birincisi

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Adım Farah, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, MasterChef 23 Aralık 2023 reyting sonuçları birincisi

24.12.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları 23 Aralık 2023 Cumartesi günü ekrana gelen Adım Farah, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, MasterChef ve Gönül Dağı gibi yapımların ardından merak konusu oldu. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Peki, 23 Aralık 2023 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları internette araştırılıyor. 23 Aralık Cumartesi gününe ilişkin rverilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam ekranlara gelen KAdım Farah, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, MasterChef ve Gönül Dağı gibi gibi yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte 23 Aralık Cumartesi gününün reyting sonuçları...

23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 23 Aralık 2023 Cumartesi gününe dair reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

GEÇEN HAFTANIN (16 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1!de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV'de yayınlanan “Kardeşlerim”, 3.sırada TRT1'de ekrana gelen “Gönül Dağı özeti" yer aldı.

AB'de ise yine 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Gönül Dağı özeti“, 3.sırada “Güldür Güldür Show” yer aldı.

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