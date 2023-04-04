MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda 4 Nisan reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda 4 Nisan reyting birincisi kim oldu?

04.04.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 4 Nisan Salı günü televizyon ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Survivor ve Yürek Çıkmazı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Nisan reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda 4 Nisan reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Nisan Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Nisan Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 4 NİSAN AÇIKLANDI MI?

4 Nisan Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Mart Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerdek sahnesiyle RTÜK'ten ceza almıştı! Yeni gelişme yaşandıGerdek sahnesiyle RTÜK'ten ceza almıştı! Yeni gelişme yaşandı
Küçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenler tanıyamadıKüçük Onur son haliyle şaşırttı! 90’ların çocuk yıldızını görenler tanıyamadı
Kardeşi güzelliğiyle mest etti!Kardeşi güzelliğiyle mest etti!
Anahtar Kelimeler:
survivor reyting Reyting sonuçları Ben Bu Cihana Sığmazam aile üç kız kardeş ele

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor

Biden'dan Türkiye'ye çağrı: İsveç dört gözle bekliyor

Gram altında yeni rekor!

Gram altında yeni rekor!

Erman Toroğlu, canlı yayında bilinmeyenleri anlattı!

Erman Toroğlu, canlı yayında bilinmeyenleri anlattı!

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak sözler! İmamoğlu...

Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak sözler! İmamoğlu...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.