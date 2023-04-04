Reyting sonuçları açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda 4 Nisan reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Nisan Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Nisan Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 4 NİSAN AÇIKLANDI MI?

4 Nisan Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Mart Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Türkiye Hırvatistan UEFA Euro 2024 Grup Elemeleri Karşılaşması, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

