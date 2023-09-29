Reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, Organize İşler, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 28 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, Organize İşler, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 28 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları...

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (21 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Dilek Taşı”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Dilek Taşı” yer aldı.





