29 Mayıs Cumartesi reyting sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. Bunun ardından Savaşçı, Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi sevilen dizilerin reyting sonuçları merak konusu oldu. En çok reytingi hangi dizi ve programlar aldı? Seyirciler en çok hangi diziyi izliyor? Hangi haber programları tercih ediliyor? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mayıs reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ

1) Kardeşlerim

2) Gönül Dağı

3) Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

4) Savaşçı

5) Survivor

6) Kardeşlerim (özet)

7) Hava durumu Kanal D

8) Savaşçı özeti

9) Show Ana Haber

10) Kanal D Ana Haber

AB REYTİNG SONUÇLARI (29 MAYIS 2021)

1) Gönül Dağı

2) Kardeşlerim

3) Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

4) Survivor

5) Savaşçı

6) Güldür Güldür Show

7) Güldür Güldür Show (özet)

8) Hava durumu Kanal D

9) Gönül Dağı (özet)

10) Kardeşlerim (özet)

