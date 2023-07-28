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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Kısmet, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star 28 Temmuz reyting birincisi kim?

28.07.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 28 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında Kısmet, Hayatımın Neşesi, MasterChef All Star, Düğün Dernek, Kapıcılar Kralı, Creed2: Efsane yükseliyor, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Temmuz reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 28 Temmuz Cuma gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 28 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 28 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 28 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

28 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Temmuz Cuma günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema “Cengiz Han Destanı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Hayatımın Neşesi”, 2.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Kısmet” yer aldı.

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