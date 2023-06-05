REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yasak Elma, Ömer, Veda Mektubu 5 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 5 Haziran Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 5 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 5 Haziran 2023 reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 5 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

5 Haziran Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Mayıs Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ise Ömer özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

