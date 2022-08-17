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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? 16 Ağustos akşam en çok ne izlendi?

17.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları belli oldu. Sonuçlar, 16 Ağustos Salı akşamı Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye gibi dizi ve programların yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Ekrana gelen güçlü yapımların reytinglerdeki AB ve TOTAL sıralamasını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? 16 Ağustos akşam en çok ne izlendi? İşte 17 Ağustos Çarşamba akşamının reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? 16 Ağustos akşam en çok ne izlendi?

Reyting sonuçları açıklandı. 16 Ağustos Salı akşamı televizyonda çok sayıda program, dizi ve film yayınlandı. Dikkat çeken yapımların ardından çok sayıda vatandaş reyting birincisi yapımın hangisi olduğunu öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?", "16 Ağustos akşam en çok ne izlendi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

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17 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ağustos 2022 Salı akşamı günü MasterChef Türkiye, Balkan Ninnisi ve Senden Daha Güzel gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

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Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

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MERAK EDENLER İÇİN 15 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

15 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı günü Balkan Ninnisi, Tozluyaka, Duy Beni, Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Tozluyaka”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Tozluyaka”nın özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Tozluyaka” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Reyting sonuçları
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