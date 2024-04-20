Reytinglere yenik düştü... TRT o dizinin fişini çekti!

Yakın zamanda yönetmeni değişen Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği “Bir Sevdadır” dizisi için final kararı verildi.

“Bir Sevdadır” dizisi TRT’nin 2024’ün başında izleyicisiyle buluşturduğu iddialı projelerinden biriydi. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu.

FİNAL KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çarşamba akşamları yayınlanan dizinin ekran macerası sona erecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13. Bölümde final yapacak.

TARİH BELLİ OLDU

17 Nisan’da 11. bölümü yayılanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.