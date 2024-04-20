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Reytinglere yenik düştü... TRT o dizinin fişini çekti!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 08:33
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Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı TRT'nin yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Bir Sevdadır dizisinin yakın zamanda yönetmeni değişmişti. Dizi reytinglerde istediğini alamayınca final kararı verildi.

Reytinglere yenik düştü... TRT o dizinin fişini çekti!

Yakın zamanda yönetmeni değişen Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği “Bir Sevdadır” dizisi için final kararı verildi.

“Bir Sevdadır” dizisi TRT’nin 2024’ün başında izleyicisiyle buluşturduğu iddialı projelerinden biriydi. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu.

bir sevda

FİNAL KARARI VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çarşamba akşamları yayınlanan dizinin ekran macerası sona erecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13. Bölümde final yapacak.

bir sevda 2

TARİH BELLİ OLDU

17 Nisan’da 11. bölümü yayılanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.

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