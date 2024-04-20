Reytinglere yenik düştü... TRT o dizinin fişini çekti!

Yakın zamanda yönetmeni değişen Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği “Bir Sevdadır” dizisi için final kararı verildi.
“Bir Sevdadır” dizisi TRT’nin 2024’ün başında izleyicisiyle buluşturduğu iddialı projelerinden biriydi. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çarşamba akşamları yayınlanan dizinin ekran macerası sona erecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler’in paylaştığı ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13. Bölümde final yapacak.
17 Nisan’da 11. bölümü yayılanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.