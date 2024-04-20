Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı... Dilan Polat ve Engin Polat'ın 'kurşunlama pazarlığı' ortaya çıktı! Döner Kardeşler çete lideri ifade verdi

Bir adama kadın iç çamaşırı giydirmiş, eski sevgilisini 'Bergen' mesajı ile tehdit etmişti. Mukaat defteri kabarık 'Döner Kardeşler' çetesinin lideri Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat Engin Polat davasında ifade verdi.

5 MİLYON DOLARLIK PAZARLIK

Emirhan Döner, Polatgillerin Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlatmak için onunla pazarlık ettiğini söyledi. O görüşme adli dosyaya eklendi. Emirhan Döner verdiği ifade de Engin Polat'la Banu Parlak'ı vurmak için tam 5 milyon dolarlık bir pazarlık yaptığını Dilan Polat'ın bunu kabul ettiğini ama Engin Polat'ın rakamı yüksek bulduğunu anlattı.

BAŞKA ÇETELERLE DE...

İfadeye göre; Dilan Polat Banu Parlak'tan kurtulmak için bu rakamı kabul etmişti. Ama iddiaya göre aralarında anlaşmazlık çıktı. Engin Polat başka çetelerle de görüştüğünü ve daha uygun fiyat aldığını 5 milyon doların fazla olduğunu söyledi ve vedalaşıp ayrıldılar.

Ancak mesele orada kapanmadı. Tüm bu görüşmelerin ardından Parlak'ın iş yeri kurşunlandı. Cezaevinde olan Polatgillerin o suçlamadan sekiz yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Dilan Polat soruşturmasında mahkemeden sürpriz bir karar geldi. “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu tüm şüpheliler için tahliye kararı verildi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Dilan Polat ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.