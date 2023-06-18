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Reza Zarrab ve Ebru Gündeş arasında gerilim! 'Artık kızını göremeyecek' iddiası

18.06.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş’in Amerika’da yaşayan eski eşi Reza Zarrab’la arasındaki gerginlik devam ediyor. Son olarak yeni albüm müjdesi veren Ebru Gündeş eski kocasıyla velayet davasında istediğini aldı. İddialara göre Reza Zarrab’ın artık 12 yaşındaki kızı Alara’yı göremeyeceği konuşuluyor.

Reza Zarrab ve Ebru Gündeş arasında gerilim! 'Artık kızını göremeyecek' iddiası

Son yıllarda Hadise ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Reze Zarrab eski karısına velayet davası açmıştı. Rezza Zarrab, Ebru Gündeş'e dava açarak kızları Alara'nın velayetini kendisine verilmesini istemişti.

Bu olaylardan sonra, şarkıcının eski eşine karşı dava açarak mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Ünlü isim, eski eşinin çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılmasını talep etti.

Bu davayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

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Birsen Altuntaş'ına haberine göre; gizlilik kararı olan Beykoz Adliyesi 2. Aile Mahkemesi‘nde görülen davadan cuma günü karar çıktı ve Reza Zarrab’ın artık 12 yaşındaki kızı Alara’yı göremeyeceği kararı verildi.

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İddialara dair taraflardan bir açıklama ise gelmedi.

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reza zarrab Ebru Gündeş Hadise yaşında

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