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Seks orucundan cinsel ilişki iznine denemediği şey kalmamıştı! Kourtney Kardashian hamile sonunda hamile

18.06.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Travis Barker ile evlenen reality şov yıldızı Kourtney Kardashian hamile kalmak için elinden geleni yapıyordu. Seks orucu deneyen ve kardeşinden cinsel ilişki molası isteyen yıldız sonunda hamile. Ünlü yıldız bu mutlu haberi eşinin konserinde pankart açarak duyurdu.

Seks orucundan cinsel ilişki iznine denemediği şey kalmamıştı! Kourtney Kardashian hamile sonunda hamile

The Kardashians'ın üçüncü sezon prömiyerinde, Travis ile cinsel ilişkiye girmek için kardeşi Khloe Kardashian'ı ve ekibi bekletmesiyle gündeme gelmişti Kourtney Kardashian daha önce de hamile kalmak için seks orucu denediklerini açıklamıştı.

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'dan iki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemiş ve tüp bebek tedavisine başlamıştı.

Uzun süre tedavi gören Kourtney Kardashian, "Tüp bebek tedavisi kesinlikle bana hem zihinsel, hem de fiziksel olarak zarar verdi" diyerek, bebek sahibi olma düşüncelerini rafa kaldırdığını açıklamış ve tedaviyi bırakmıştı.

Ancak Kardashian, bu açıklamanın üstüne hamilelik haberini verdi. Hem de sürpriz bir şekilde.

Ekran Alıntısı

Kardashian, hamile olduğunu, eşinin konserinde açıkladı. Reality şov yıldızı, Barker konserde sahneye çıktığında, "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açtı.

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Baterisinin başından kalkan Travis Barker, eşinin mesajını gördükten sonra sahneden atlayarak onun yanına gitti.

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