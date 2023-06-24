Rezan Epözdemir'den dikkat çeken sözler! 'Erden Timur'u ben ikna ettim!', 'Fatih Terim benimle konuştu'

Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe stadyumun adı için sponsorluk teklifi yapmıştı. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ etmişti.

343 Digital YouTube kanalına konuk olan Epözdemir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Epözdemir'in sözleri;

"YÖNETİMİ ÇOK BAŞARILI BULUYORUM"

"Özellikle sportif anlamda mevcut yönetimi çok başarılı buluyorum. Anamızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluk aldık. Mali ve yönetsel anlamda değerlendirme yapmak için henüz erken..."

"ERDEN TİMUR'UN ÇIKIŞI DOĞRU"

"Erden Timur'un "Ligi bitirtmeyiz" çıkışını doğru buluyorum. Erden Timur bir hukukçu. Bu söz hukuk tekniği bakımından, abartıldığı gibi tehdit içeren bir söz değil. "Kurumsal olarak sonuna kadar etkili bir iletişim kuracağız" demek."

"TEK BAŞINIZA SİSTEMİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ"

"Burası Oslo/Norveç değil. Size karşı “Ofsaytımsı, şampiyonumsu, penaltımsı” gibi tahkir edici sözlerin kullanıldığı yerde tek başınıza sistemi değiştiremezsiniz."

"BİZİ DOĞRUYORLARDI"

"Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini savunduğumuz için bizi doğruyorlardı. Galatasaray Yönetimi hak ihlallerini kabullenmiş durumda diye düşünüyordu kurullar!"

"TERİM, 'YIPRANIRSIN' DEDİ"

"Burak Elmas, bana yöneticilik teklifi yaptığında Fatih Terim'in avukatlığını yapıyordum. Elmas'ın teklif yaptığını söyledim, Fatih Terim, 'Yıpranırsın, üzülürsün. Tarafsız ve bağımsız kalmalıyız' dedi."

"CEM UZAN, KULÜBE MAİL ATMIŞ"

"Cem Uzan'ın yolladığı teklif teklif değil ki! Bir mail atmış kulübe. Teklif dediğin, noterle yollanır."

"ERDEN TİMUR'U BEN İKNA ETTİM"

"Katar'dan bir sponsorla görüşülüyordu. Başkan ve bir arkadaşımız. Ön protokol yapılmıştı ama sonrasında bu iş olmadı. Bu iş olmayınca Türk Telekom ile görüştük olmadı, Turkcell'e gittik, olmadı. Bir eylül akşamı Erden Bey'i aradım, bize geldiler. O döneme kadar Erden Bey'in stat sponsorluğu düşüncesi yoktu. Stat isim sponsorluğunu sordum, 'Senden rica ediyorum, bu konuda kulübün yanında yer al' dedim. Hiç ikiletmedi bile sağ olsun. Ben ikna ettim."

"RAKAM VE SÜREYİ BİZ BELİRLEDİK"

"Erden Timur'un Nef sponsorluğunda rakam ve süreyi biz belirledik. Sadece nasıl ödeneceğini kendisi belirledi. Yıllık ücretin yarısı sezon boyunca 10 taksitte ödeniyor. Diğer yarısı da taşınmaz olarak."

"STADYUM İSMİNİN ALİ SAMİ YEN OLMASI İÇİN..."

"Sponsorluk teklifimin hiçbir ticari amacı yok. Stadın isminin "Ali Sami Yen" olması için yapılmış bir tekliftir."

