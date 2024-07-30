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Rezidans nasıl yazılır? Rezidans mı rezidanz mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.07.2024 17:27
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Dilimizde pek çok Türkçe kökene sahip kelimenin yanı sıra, yabancı kökenli sözcükler de bulunmaktadır. Bu yabancı kökenli kelimeler, yazım şekilleri nedeniyle kullanıcılar arasında sıklıkla karıştırılmaktadır. Örneğin, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız "rezidans" kelimesi, yazımında en çok hata yapılan sözcüklerden biridir. Peki, rezidans nasıl yazılır?

Rezidans nasıl yazılır? Rezidans mı rezidanz mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yabancı kökenli kelimelerin doğru yazımı, hem yazılı iletişimde hem de günlük konuşmalarda anlaşılırlığı artırır ve dilimizin zenginliğini korur. Bu yüzden, özellikle yazılı metinlerde kelimelerin doğru kullanımına özen göstermek, dil bilgisi kurallarına uygun hareket etmek büyük önem taşır. "Rezidans" kelimesi gibi sıkça yanlış yazılan kelimelerin doğru yazımını öğrenmek, dilimizin doğru ve etkili kullanımı açısından gereklidir.

"Rezidans" kelimesinin doğru yazılışını öğrenmek ve bu tür imla hatalarından kaçınmak için güvenilir kaynaklardan yararlanmak önemlidir. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) çevrim içi sözlükleri, kelimelerin doğru yazılışı ve anlamları hakkında bilgi sağlayarak yazım hatalarını engellemeye yardımcı olur.

Rezidans nasıl yazılır?

"Rezidans" kelimesi, hem günlük konuşmalarda hem de yazılı metinlerde sıkça kullanılan ve yazımında hata yapılabilen sözcüklerden biridir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime, doğru yazılışıyla dikkat edilmesi gereken bir örnektir. Dilimizin zenginliğini ve doğru kullanımını korumak adına, özellikle yabancı kökenli kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek ve bu bilgileri günlük hayatta uygulamak büyük önem taşır. "Rezidans" gibi sıkça kullanılan ve yazımında hata yapılan kelimelerin doğru biçimlerini bilmek, yazılı ve sözlü iletişimin kalitesini artırır.

Birçok kişi, "rezidans" kelimesinin yazımında ikilem yaşamakta ve doğru yazılış biçimini öğrenmek için sıklıkla internet üzerindeki sözlük sayfalarına başvurmaktadır. Bu noktada sözcüğün rezidans mı rezidanz mı şeklinde yazılması gerektiği merak edilir. Rezidans yazımı TDK yazım kılavuzlarına göre “rezidans” olmalıdır.

Rezidans doğru yazılışı

Rezidans TDK anlamı; “Yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalarına ayrılan konut” şeklinde açıklanır. Cümle içerisinde isim hâliyle kullanılan bu sözcüğün, doğru yazılışını bilmek son derece önemlidir. Kelimelerin hatalı bir şekilde yazılması, anlamlı bir iletişim kurulamamasına ve dilin bozulmasına neden olabilir. Bu açıdan, Türkçe yazım kurallarına dikkat eden kişilerin bu kelimeyi “rezidans” şeklinde yazması gerekir. Sözcüğün TDK onaylı yazım örnekleri aşağıdaki gibidir:

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