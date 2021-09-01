Ribery Türkiye'ye mi geliyor?

Franck Ribery, son olarak İtalya Ligi takımlarından Fiorentina için oynadı. Ancak Fransız oyuncu, bu sezon sonunda takımsız kaldı. Bayern Münih, Ribery'ye tesislerinde antrenman izni verdi. Buna karşın 38 yaşındaki oyuncu kariyerine devam etmek istiyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi resmi olarak sona erdi. Ribery, hala İtalya'da oynamak istese de Çizme'de oyuncuya talip çıkmadı.

İtalyan La Gazetta dello Sport ise Fatih Karagümrük'ün Ribery için devrede olduğunu yazdı. Teknik Direktör Farioli'nin de Frank Ribery'yi istediği ve Fatih Karagümrük'ün bu sezon Avrupa kupalarını gerçekleştirmek için sıkı plan yaptığı iddia edildi.

