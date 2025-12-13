SPOR

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Siyah-beyazlı taraftarın sevgilisi Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın bugünkü tablosunu görünce dayanamadı! Portekiz basınına konuşan efsane isim, hem kadroyu hem teknik heyeti topa tuttu. "Bir taraftar olarak hiç memnun değilim" diyen Q7, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında da çarpıcı bir kıyaslama yaptı. İşte Quaresma'nın o olay sözleri...

Emre Şen

Beşiktaş formasıyla kazandığı 3 kupa, attığı trivelalar ve saha içindeki hırsıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran quaresma" style="color:#ff0000">Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların mevcut durumunu Record gazetesine değerlendirdi. Takımın şampiyonluk yarışından uzak kalması ve oynanan oyun, Portekizli yıldızı adeta kahretti.

"BU FUTBOL BANA KEYİF VERMİYOR"

Ricardo Quaresma dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! 1

Beşiktaş'ın hedeflerinden saptığını belirten Quaresma, yönetime ve teknik heyete transfer uyarısında bulundu.

Q7, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" diyerek yapılan yanlışlara dikkat çekti.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ, BİZ İSE..."

Ricardo Quaresma dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! 2

Açıklamalarında ezeli rakiplere de değinen Quaresma, Galatasaray'ın gücünü kabul ederken Fenerbahçe ile ilgili de ilginç bir tespitte bulundu.

Efsane oyuncu, "Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim" ifadelerini kullandı.

"SENEYE OMUZ OMUZA..."

Ricardo Quaresma dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! 3

Gelecek sezon için umutlu konuşan Quaresma, "Umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz" temennisinde bulundu.

Beşiktaş kariyerinde 37 gol atıp 43 asist yapan yıldız ismin bu eleştirileri, siyah-beyazlı camiada geniş yankı uyandırdı.

