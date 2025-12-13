Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Beşiktaş formasıyla kazandığı 3 kupa, attığı trivelalar ve saha içindeki hırsıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran quaresma" style="color:#ff0000">Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların mevcut durumunu Record gazetesine değerlendirdi. Takımın şampiyonluk yarışından uzak kalması ve oynanan oyun, Portekizli yıldızı adeta kahretti.

"BU FUTBOL BANA KEYİF VERMİYOR"

Beşiktaş'ın hedeflerinden saptığını belirten Quaresma, yönetime ve teknik heyete transfer uyarısında bulundu.

Q7, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" diyerek yapılan yanlışlara dikkat çekti.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ, BİZ İSE..."

Açıklamalarında ezeli rakiplere de değinen Quaresma, Galatasaray'ın gücünü kabul ederken Fenerbahçe ile ilgili de ilginç bir tespitte bulundu.

Efsane oyuncu, "Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim" ifadelerini kullandı.

"SENEYE OMUZ OMUZA..."

Gelecek sezon için umutlu konuşan Quaresma, "Umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz" temennisinde bulundu.

Beşiktaş kariyerinde 37 gol atıp 43 asist yapan yıldız ismin bu eleştirileri, siyah-beyazlı camiada geniş yankı uyandırdı.