Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e koronavirüs tedavisinde destek!

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor.
Marca: Kritik süreçten geçiyor.
Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu. Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.
'Kötü ve zor süreçte'
Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı. Haberde ayrıca Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de anımsatıldı.
QUARESMA'DAN RÜŞTÜ'YE DESTEK MESAJI
Ricardo Quaresma: "Rüştü Reçber'in, hayatının maçını kazanması için dua ediyorum."
F.Bahçe'den teklif aldı mı? Açıkladı!
Anlaşma sağlanmak üzere... Muriqi ile Ronaldo kavuşuyor!
Yıllar sonra gelen Barcelona itirafı
Galatasaray'a dünya yıldızı isim geliyor!
Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...
Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi
Sinan Bolat Süper Lig'e dönüyor!
Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket
Maxi Lopez'den sert tepki "Sen nasıl bir annesin?"
Koronavirüse yakalanan sporcular ve spor adamları
Trabzonspor'u bekleyen çılgın para
Koronavirüs farkındalığı için saçını kesti
TFF’den Rüştü Reçber mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum