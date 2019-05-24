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Ricardo Quaresma'dan sosyal medyada taraftara hakaret!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 24.05.2019 16:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, sosyal medyada kendisini eleştiren bir Beşiktaş taraftarına hakaret etti. Quaresma'nın taraftara sarf ettiği söz, sosyal medyada tepki ile karşılandı.

Ricardo Quaresma'dan sosyal medyada taraftara hakaret!

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın yarıştan koptuğu sezonda kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla ve takım oyunundaki performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan Ricardo Quaresma, Instagram’da bir taraftara hakaret etti.

Portekizli futbolcunun yaptığı paylaşıma kötü sözler söylemeden bir eleştiri getiren taraftara, Quaresma’dan “Söylediklerin tamamen b.ktan” cevabı geldi.

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Bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Quaresma 3 gol atıp 11 de asist yaptı. Portekizli kanat oyuncusu 7 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü.

Taraftarın yaptığı eleştiri ise şu şekilde;

“Bu sezon en beğenmediğim performanslar kanat oyuncularından geldi desem abartmış olmam herhalde Quaresma yaşından dolayı olsa gerek adam eksiltemiyor eskisi gibi. Lens ise geçen sezondan beri beklenen performansı veremedi, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Uçan, kaçan, süratli, ceza alanına girebilen kanat oyuncuları transfer etmeliyiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Ricardo Quaresma

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