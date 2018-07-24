Ricardo Quaresma'dan transfer yanıtı!

Beşiktaş'taki satış rüzgarında 'sıradaki futbolcu' olarak gösterilen Ricardo Quaresma, İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu takımla birlikte idmana çıktı. Quaresma'nın gelişi sırasında Çin teklifi ile ilgili sorulara net cevaplar vermediği, "Şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum, ben fazla ilgilenmiyorum, menajerimin bilgisinde bir durum" dediği öğrenildi. Bu satıştan 8 milyon Euro kazanç bekleyen Beşiktaş yönetiminin ise yıldız oyuncu ile perşembe günü masaya oturacağı ve son kararını soracağı belirtildi.
Q7, AYAĞININ TOZUYLA...
Ricardo Quaresma dün İstanbul'a gelirken, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Portekizli yıldız ardından takamın akşam yaptığı antrenmana katıldı. (SABAH)
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