SPOR

Ricardo Quaresma'dan transfer yanıtı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

Quaresma, Çin teklifi ile ilgili "Şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum, ben fazla ilgilenmiyorum" dedi.

Ricardo Quaresma'dan transfer yanıtı!

Beşiktaş'taki satış rüzgarında 'sıradaki futbolcu' olarak gösterilen Ricardo Quaresma, İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu takımla birlikte idmana çıktı. Quaresma'nın gelişi sırasında Çin teklifi ile ilgili sorulara net cevaplar vermediği, "Şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum, ben fazla ilgilenmiyorum, menajerimin bilgisinde bir durum" dediği öğrenildi. Bu satıştan 8 milyon Euro kazanç bekleyen Beşiktaş yönetiminin ise yıldız oyuncu ile perşembe günü masaya oturacağı ve son kararını soracağı belirtildi.

Q7, AYAĞININ TOZUYLA...

Ricardo Quaresma dün İstanbul'a gelirken, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Portekizli yıldız ardından takamın akşam yaptığı antrenmana katıldı. (SABAH)

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Beşiktaş Aboubakar'ı bonservisiyle alacak!Beşiktaş Aboubakar'ı bonservisiyle alacak!
Çin'den Negredo'ya 7 milyon EuroÇin'den Negredo'ya 7 milyon Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
quaresma Çin Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Benfica eşleşmesi sonrası Ali Koç'un o fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Barcelona'dan Süper Lig'e geldi!

Barcelona'dan Süper Lig'e geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Julia Kiran güzelliği ile büyüledi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Beşiktaş'ta Fabri, Güneş'e ayrılığının sebebini açıkladı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Avrupa'nın devlerini peşine taktı

Beşiktaş Fabri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş Fabri'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta gündem yeniden Jose Sosa!

Beşiktaş'ta gündem yeniden Jose Sosa!

Beşiktaş Orkan Çınar'ı kiralamayı gündeme getirdi!

Beşiktaş Orkan Çınar'ı kiralamayı gündeme getirdi!

Xavi, Beşiktaş'tan Negredo'nun transferi için devreye girdi

Xavi, Beşiktaş'tan Negredo'nun transferi için devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.