Quaresma formayı giydi, imzayı attı!

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Portekizli yıldızın, Kasımpaşa'nın yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacağı kaydedildi.
Beşiktaş'a ikinci gelişinde iki şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 5 gol, 8 asist yaparak takımına katkıda bulunmuştu.
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