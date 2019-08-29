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Quaresma formayı giydi, imzayı attı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 29.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Quaresma Kasımpaşa'yla imzaladı! Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Quaresma formayı giydi, imzayı attı!

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli yıldızın, Kasımpaşa'nın yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacağı kaydedildi.

Beşiktaş'a ikinci gelişinde iki şampiyonluk yaşayan Quaresma, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 5 gol, 8 asist yaparak takımına katkıda bulunmuştu.

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İşte Quasresma'nın yeni takımıİşte Quasresma'nın yeni takımı
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quaresma Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
yazıklar olsun sana fikret orman
Hayırlı olsun Kasımpaşa için önemli transfer...
Rezil besıktas
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