Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferinde son dakika gelişmesi... Hollanda ekibi PSV ile Milan arasında görüşmeler sürerken, Fenerbahçe hem Milan'a hem de oyuncuya daha yüksek bir teklif sundu.

5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Sky Italia'nın haberine göre; Ricardo Rodriguez yeni teklif sonrası Fenerbahçe'ye gitmek istediğini Milan yönetimine iletti. Fenerbahçe ile Milan arasındaki son detayların görüşmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin İsviçreli yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte 5 milyon Euro'ya kiralayacağı öne sürüldü.

RICARDO RODRIGUEZ KİMDİR?

2017 yılında Wolfsburg'dan, Milan'a transfer olan Ricardo Rodriguez, 27 yaşında ve sol bek mevkinde görev yapıyor. Zurich altyapısından yetişen ve uzun yıllar burada oynayan İsviçreli doğumlu futbolcu bu sezon Milan'da fazla forma şansı bulamadı. Ricardo Rodriguez, Milan formasıyla Serie A'da bu sezon 5 maça çıktı. Ricardo Rodriguez'in transfermarkt güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterildi.

