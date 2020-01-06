Ricky Gervais'in çok konuşulacak Altın Küre'deki açılış konuşması

Komedyen ve oyuncu Ricky Gervais’in, açılış konuşmasının merkezinde The Irishman ile sinema dünyasına damga vuran Martin Scorsese, kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Desperate Housewives dizisinin yıldızı Felicity Huffman, Hollywood Yabancı Basın Birliği, Once Upon a Time… in Hollywood ile çok konuşulan Leonardo Di Caprio, geçtiğimiz haftalarda ABD’de vizyona giren, oyuncuların kedilere hayat vermesi için CGI teknolojisi kullanılmasıyla dikkat çeken ve olumsuz eleştirilerin odağında olan Cats filmi, Netflix, politik ödül konuşmaları yapan ünlüler ve süper kahraman filmleri vardı.
Filmloverss'ın haberine göre; Ricky Gervais’in açılış konuşmasından dikkat çeken kısımlar şöyle:
Bu gece limuzinle geldim ve plaka Felicity Huffman tarafından yapılmıştı… Kızı için üzgünüm, tamam mı? Bu onun başına gelmiş olan en utanç verici şey olmalı. Babası da Wild Hogs filmindeydi.
Bu gece burada birçok büyük ünlü var. Yani, efsaneler, ikonlar… Şu masada Al Pacino, Robert de Niro, Bebek Yoda – Oh, hayır bu Joe Pesci.
Sapkınlardan bahsetmişken, pedofili filmler için büyük bir yıldı -‘Surviving R. Kelly,’ ‘Leaving Neverland’… ‘Two Popes’?
“If you win, come up, accept your little award, thank your agent and your God and f— off.” Host @rickygervais calls for no politics at the #GoldenGlobes https://t.co/tNUhIo4NNJ pic.twitter.com/2RmnuCh1QX— The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2020
Once Upon a Time… in Hollywood, yaklaşık üç saat uzunluğunda. Leonardo Di Caprio prömiyere katıldı ve film sona erdiğinde sevgilisi artık onun için fazla yaşlıydı.
Dünya James Corden’i şişman bir kedi olarak görmeli. Ayrıca ‘Cats’ filmindeydi ama kimse bunu görmedi.
Dame Judi Dench, Cats’de oynadığı rolü bunun için doğmuşum diyerek savundu – bir sonraki şakayı yapamam…
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