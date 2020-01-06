Ricky Gervais'in çok konuşulacak Altın Küre'deki açılış konuşması

Komedyen ve oyuncu Ricky Gervais’in, açılış konuşmasının merkezinde The Irishman ile sinema dünyasına damga vuran Martin Scorsese, kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Desperate Housewives dizisinin yıldızı Felicity Huffman, Hollywood Yabancı Basın Birliği, Once Upon a Time… in Hollywood ile çok konuşulan Leonardo Di Caprio, geçtiğimiz haftalarda ABD’de vizyona giren, oyuncuların kedilere hayat vermesi için CGI teknolojisi kullanılmasıyla dikkat çeken ve olumsuz eleştirilerin odağında olan Cats filmi, Netflix, politik ödül konuşmaları yapan ünlüler ve süper kahraman filmleri vardı.

Filmloverss'ın haberine göre; Ricky Gervais’in açılış konuşmasından dikkat çeken kısımlar şöyle: