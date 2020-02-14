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Ricky Gervais'in dizisi After Life 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix açıkladı

DİZİ HABERLERİ  | 14.02.2020 00:27 | Son Güncelleme

Başrolünde aynı zamanda yaratıcısı olan Ricky Gervais'in yer aldığı After Life, altı bölümlük yeni sezonu ile 24 Nisan 2020'de Netflix'e geri dönüyor!

Ricky Gervais'in dizisi After Life 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Netflix açıkladı

Küçük bir kasaba olan Tambury'de yerel bir gazetede yazar olan Tony'nin (Ricky Gervais) hayatı karısının kanserden ölmesi ile altüst olur.

İkinci sezonda kaderiyle hala savaş veren Tony'nin arkadaşlıkları pekişmeye devam eder. Her biri kendi sorunları ile boğuşurken bir de gazetenin kapatılma tehlikesi ile mücadele ederler.

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Netflix orijinal dizisi After Life, Derek Productions imzasını taşıyor. Altı bölümlük dizinin yaratıcısı, yazarı ve yönetmeni Ricky Gervais. Yapımcı Charlie Hanson. Baş yapımcılar ise Ricky Gervais ve Duncan Hayes.

Dizide Ricky Gervais ile birlikte Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Bradley (The Harry Potter series, Game of Thrones), Ashley Jensen (Extras), Tom Basden (Plebs, David Brent: Life On The Road), Tony Way (Edge of Tomorrow), David Earl (Cemetery Junction, Derek), Joe Wilkinson (Him and Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty ve Diane Morgan (David Brent: Life On The Road), Tracy-Ann Oberman (Eastenders) rol alıyor. Yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ise Peter Egan (Downton Abbey), Ethan Lawrence (Bad Education) ve Bill Ward (Coronation Street, Emmerdale).

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