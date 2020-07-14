Rıdvan Dilmen: Abdülkadir için 22 milyon Euro reddedildi

Rıdvan Dilmen, deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak Başakşehir'in yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepen Trabzonspor ile ilgili büyük bir iddiayı ortaya attı.
Dilmen, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için gelen 22 milyon Euro'luk teklifi Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için kabul etmediğini söyledi.
Dilmen, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek herkesten 2 adım öne geçiriyor. Hiç olmadığı kadar önemli şu anda orası. 22 milyon euroyu reddetti Abdülkadir Ömür için Trabzonspor, ben biliyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerni düşündükleri için" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Trabzonspor'da 18 maça çıkan Abdülkadir, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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