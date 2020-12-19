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Rıdvan Dilmen: Ali Bey değil Veli Bey olsa gitmişti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.12.2020 22:50 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nu eleştirdi.

Rıdvan Dilmen: Ali Bey değil Veli Bey olsa gitmişti

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olduğu mücadele sonrası Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun performansını eleştirdi.

Rıdvan Dilmen, "Ali Bey değil de Veli Bey olsaydı 3. sene Fenerbahçe'nin başında kalamazdı." değerlendirmesini yaptığı yorumları şöyle:

"Cocu ile başladı, tutmadı. Koeman vardı, gitti. Medyanın ve seyircinin baskısıyla, çalışmak istemem dediği hoca geliyor. Sonra da yıldızı parlayan bir hoca geldi ve Emre vardı. Kadronun yüzde 90'ını Emre yapmıştır. Bonservisi elindeki oyuncuları Emre Ağabeyin diyerek alıyor. 35 yaşındasın, Emre Ağabey için gelirim diyorsun. Fenerbahçe'ye Emre Ağabeyin için gelmeyeceksin.

"TEKNİK DİREKTÖR TERCİHİ YANLIŞ"

"Antrenör, kötü oynarken 5-10. dakikada çıkarmaz. Çıkaracaksın. Hakemler de maçın başında kart göstermez mesela. 11 Mart'tan sonra dünya futbolunda teknik direktörlük yeniden başladı. Hem sosyolog olacaksın, hem fizyolog olacaksın, hem de zeki olacaksın. Ali Bey de teknik direktör tercihlerini elinden geldiğince yapıyor. Ki yanlış bir tercih olarak görüyoruz bunu. Aziz Bey ve Süleyman Bey'in yeri farklıdır. Ali Bey'in de toparlayacak zamanı vardır. Ama lider karar vericidir."

"ANTRENÖR VE YÖNETİM PROBLEM ÇÖZEMİYOR"

"Bu hoca problem çözemiyor. Bu problemi çözemeyen antrenör grubu var. Bu problemi çözemeyen yönetim var. 27 maç var, geniş bir kadro var, bu yapı olmadı. Bu ayıp bir şey değil. Ben 5. hafta Fenerbahçe'den kendim ayrıldığım zaman, şimdiki kafam olsa yutkunur beklerdim. Fevri davrandım ve ayrıldım. Aziz Yıldırım da ilk geldiğinde ciddi hatalar yaptı. Ali Bey de yapacaktır. Siz seçicisiniz."

"AĞIRLIK KURMASI GEREKEN ALİ KOÇ"

"Ağırlığını takımın üzerinde kurması gereken kişi Ali Koç'tur. Çünkü antrenörler yapamıyor bunu. Fenerbahçe 2-1 kazansa yanmıştı. Benim Erol Hoca'yla hiçbir problemim yok. Fakat bazı şeyleri görebiliyoruz. Bugün hiçbir antrenör olmasa, o formayı giydiğin zaman mağlup olursun ama sonuna kadar mücadele edersin, kavga edersin. 6 maçta da 4 kez mağlup olmazsın."

"ALİ BEY DEĞİL VELİ BEY OLSA GİTMİŞ"

"Başkanlık seçimlerinde Aziz Bey'in hak etmediği bir fark oldu. Ali Bey'in başkan olması değerlidir ama sonsuz bir kredisi yoktur. Ali Bey değil de Veli Bey olsaydı 3. sene Fenerbahçe'nin başında kalamazdı. Benim için yine de doğru bir teknik adama giderse şanstır bu. Aziz Bey'in ilk 3'ün dışında kaldığı 2 sezon falan vardır. Ali Bey'in iyi niyetinden kuşkumuz yok. Ben de Aziz Bey gibi, Ali Bey'in üzülmesini istemem. Bunu çevirmek de onun elinde."

"EMRE, SENİN DE HATAN VAR"

"Emre, 3 kez Fenerbahçe'ye geldi. Bu her futbolcuya nasip olmaz. Hak etmiş midir? Hak etmiştir. Hak etmiştir ki hala kulüpte aktif görevdedir. Emreciğim sen de Erol Hoca kadar başarısızsın. Ya kadroda ya antrenörde. Fenerbahçe'nin kurtarıcı olarak soktuğu santrforu kim bana söylesin? Kim nereden buldu bu arkadaşı. Kurtarıcı olarak Ferdi ve Ademi varsa orada Emre Hocam senin de hatan var. Şu anda zararın neresinden dönersen kardır."

"HÜZÜNLÜ AYRILMAMANIZ İÇİN BİR ŞANS VAR"

"Ali Bey şu anda çok büyük bir şans yakaladı. 15. değilsiniz, 3. sıradasınız. Aziz Bey gibi hüzünlü ayrılmamanız için tam şu anda elinizde bir şans var."

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