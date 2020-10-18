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Rıdvan Dilmen: Ali Koç'un yaptığını kimse yapamaz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2020 22:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın son durumunu değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Ali Koç'un yaptığını kimse yapamaz

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 yendiği maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Comolli'den sonra yükselişe geçtiğini ifade eden Dilmen, "Enkaz bırakan" Aziz Yıldırım'ın şöyle bir durumu var; Kendi döneminde yaptığı transferlerden bugün Fenerbahçe çok para kazandı. Fenerbahçe 63 milyon euro 6 futbolcunun satışından para kazandı. Ali Koç, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsemin veremeyeceği paraları Fenerbahçe için verdi. Hem sponsorluk olarak hem de şahsi olarak. Son 2 yılda Comolli ile beraber bu paralar o kadar kötü harcandı ki... Şampiyonluk adayı Fenerbahçe..." dedi.

Fenerbahçe taraftarının uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluğa bu kadar inandığını da ifade eden Dilmen, "Bu sene kurulan kadronun maliyetine bir bakın, o kadar doğru hamleler yapıldı ki... Fenerbahçe, Comolli'yi gönderdiği gün yükselişe başladı. Bu takım yatırım takımı değil ve Ali Koç da zaten bu sene işlerin kolay olmadığını biliyordu. Çok uzun süredir ilk defa Fenerbahçelilerin "biz bu sene bu işi götürürüz" dediğini görüyorum" dedi.

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