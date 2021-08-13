Rıdvan Dilmen: Beşiktaş hazır değil

Beşiktaş, Süper Lig ilk haftasında sahasında Rizespor'u 3-0 mağlup etti. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.
Zor bir sezon bekliyoruz hepimizi. Pandemi dönemi özellikle çok etkiledi. Seyircisiz maçlar oynandı. TFF, %50 seyirci kararıyla çok önemli bir karar verdi. Büyük kulüplerimiz için taraftar çok önemli iç saha maçlarında. Takımın coşkusunda büyük katkı sağlıyor.
Beşiktaş hazır değil. Bu da normal. Beşiktaş geçen sezon müthiş bir ivme yakalamıştı. Kadro genişliği tartışılırdı. Sergen hoca çok önemli bir oyuncuydu. Büyük bir futbolcuydu. Anadoluda bir serüven geçirdi. Kısa dönem yaşadı ama önemli bir serüvendi. Hedefi nedir? En üst seviye. Görüyoruz ki, teknik kadrosuyla ve yönetimin de katkısıyla çok önemli özellik, reaksiyon göstermek. Beşiktaş'ta coşku ve reaksiyon kültür haline geldi."
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