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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş hazır değil

13.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı yorumladı.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş hazır değil

Beşiktaş, Süper Lig ilk haftasında sahasında Rizespor'u 3-0 mağlup etti. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.

"TARAFTARLARIN GERİ DÖNMESİ GÜZEL"

Zor bir sezon bekliyoruz hepimizi. Pandemi dönemi özellikle çok etkiledi. Seyircisiz maçlar oynandı. TFF, %50 seyirci kararıyla çok önemli bir karar verdi. Büyük kulüplerimiz için taraftar çok önemli iç saha maçlarında. Takımın coşkusunda büyük katkı sağlıyor.

Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)Beşiktaş 3-0 Çaykur Rizespor (Maç sonucu)

"BEŞİKTAŞ'TA COŞKU VE REAKSİYON KÜLTÜR HALİNE GELDİ"

Beşiktaş hazır değil. Bu da normal. Beşiktaş geçen sezon müthiş bir ivme yakalamıştı. Kadro genişliği tartışılırdı. Sergen hoca çok önemli bir oyuncuydu. Büyük bir futbolcuydu. Anadoluda bir serüven geçirdi. Kısa dönem yaşadı ama önemli bir serüvendi. Hedefi nedir? En üst seviye. Görüyoruz ki, teknik kadrosuyla ve yönetimin de katkısıyla çok önemli özellik, reaksiyon göstermek. Beşiktaş'ta coşku ve reaksiyon kültür haline geldi."

"94'TE JOSEF PRES YAPIYOR"

  1. dakikada rakip yarı alanda Josef de Souza pres yapıyor. Beşiktaş ikinci yarıda 20 dakika çok iyi tempo yaptı. Sergen Yalçın leb demeden leblebiyi anlayacak bir takım yaratmış. Herkes ne yapacağını biliyor."


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Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü
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