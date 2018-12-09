Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile görüşmesini resmen açıklamasının ardından %100 Futbol'da değerlendirmelerde bulundu.
Yanal'ın "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözüne yoğunlaşan Dilmen, "Gerisi teferruat" kelimesi sık kullanılır ama her zaman kullanılmaması gerekir. Şu tabloyu görünce Koeman, tercümana 'Ne diyor bu arkadaş' diyor. Tazminatını bekleyen Cocu da, 'Ooo para cepte, İstinye Park, Akmerkez takılayım' diyor. Oyuncu da 'Yarın bu arkadaş geliyor bize' diyor. Ama yarın 1-0 mağlup olursan, sondan üçüncüsün. Konu 12. haftadan itibaren var. Ben Ersun Yanal'dan bu cümleyi ilk günlerde de beklerdim ama Ersun hoca yorum yapmadı. Ben Rıdvan olarak, 8 numaralı Fenerbahçeli olarak, ben teferruat derim, dedim de. Biz o formanın etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabii ki kendi kabiliyetimiz de var ama çocuklarımıza bıraktığımız miras bizim oynadığımız kulüplerin formalarıdır" dedi.
"BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPSA, ERSUN YANAL GİTMEYECEK MİYDİ?"
Yanal'ın Beşiktaş'tan da teklif gelse kabul edeceğini vurgulayan yorumcu, "Ben hiç konuşmadım, İsmail Kartal da konuşmadı, Aykut hoca da konuşmadı, Turan Sofuoğlu da konuşmadı. Ersun hoca şampiyon oldu, iz bıraktı ve taraftar da sevdi. Şenol hoca ayrıldı, Ersun Yanal'a gitti Beşiktaş, gitmeyecek miydi? Açık konuşalım, gidecekti. Teferruat demek için yeterli değil mi, soru işareti" diye konuştu.
"TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNDE GEÇ KALINDI"
Teknik direktör değişikliğinde geç kalındığını kaydeden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine ihtiyacı var mıdır? %100 vardır. Ersun hoca başarıl olmuş mudur Fenerbahçe'de? Olmuştur. Taraftarın mutlu olduğu bir futbol oynatmıştır fakat geç alınmış bir karardır" ifadelerini kullandı.
"BANA GEL DESELER, KADIKÖY'E UÇAR GİDERİM"
Teferruat denmesine rağmen pazarlık yapmanın doğru olmadığını belirten Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, "Ersun hoca bir dönem "Fenerbahçe'm" demişti. Madem teferruat, işi bitirseydiniz. Rıdvan 1,5 yıllık kontrat istemez. Bana bugün dese ki, sağlığın pek iyi değil ama gel 1 hafta ihtiyacımız var deseler, Kadıköy'e uçar giderim. Perde arkasında yok 6 ay, yok 1,5 yıl ise, o teferruatlık bir durum değildir" yorumunu yaptı.
Yanal'ın takımın başına kesinlikle geçeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ersun Yanal artık gelmiş, bitmiş. Pazartesi rejenerasyonu Ersun Yanal yaptırsın çünkü iş bitmiş. Manisa'da antrenör, Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil, oyuncular da onu biliyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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