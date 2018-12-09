Rıdvan Dilmen'den olay Beşiktaş ve Ersun Yanal sözleri!

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile görüşmesini resmen açıklamasının ardından %100 Futbol'da değerlendirmelerde bulundu.

Yanal'ın "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözüne yoğunlaşan Dilmen, "Gerisi teferruat" kelimesi sık kullanılır ama her zaman kullanılmaması gerekir. Şu tabloyu görünce Koeman, tercümana 'Ne diyor bu arkadaş' diyor. Tazminatını bekleyen Cocu da, 'Ooo para cepte, İstinye Park, Akmerkez takılayım' diyor. Oyuncu da 'Yarın bu arkadaş geliyor bize' diyor. Ama yarın 1-0 mağlup olursan, sondan üçüncüsün. Konu 12. haftadan itibaren var. Ben Ersun Yanal'dan bu cümleyi ilk günlerde de beklerdim ama Ersun hoca yorum yapmadı. Ben Rıdvan olarak, 8 numaralı Fenerbahçeli olarak, ben teferruat derim, dedim de. Biz o formanın etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabii ki kendi kabiliyetimiz de var ama çocuklarımıza bıraktığımız miras bizim oynadığımız kulüplerin formalarıdır" dedi.

"BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPSA, ERSUN YANAL GİTMEYECEK MİYDİ?"

Yanal'ın Beşiktaş'tan da teklif gelse kabul edeceğini vurgulayan yorumcu, "Ben hiç konuşmadım, İsmail Kartal da konuşmadı, Aykut hoca da konuşmadı, Turan Sofuoğlu da konuşmadı. Ersun hoca şampiyon oldu, iz bıraktı ve taraftar da sevdi. Şenol hoca ayrıldı, Ersun Yanal'a gitti Beşiktaş, gitmeyecek miydi? Açık konuşalım, gidecekti. Teferruat demek için yeterli değil mi, soru işareti" diye konuştu.