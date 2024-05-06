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Rıdvan Dilmen bu yıl ilk kez şampiyonu açık bir şekilde itiraf etti! ''Oyuncu grubu da artık 'havlu attık' diyordur"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 22:40
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Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Mücadele sonrası değerlendirmeler yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın şampiyonluk şansını açıkladı.

Rıdvan Dilmen bu yıl ilk kez şampiyonu açık bir şekilde itiraf etti! ''Oyuncu grubu da artık 'havlu attık' diyordur"

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Rıdvan Dilmen, bu mücadele sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIN ARTIK UMUDUNU KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rıdvan Dilmen, "Ben oyuncuların artık umudunu kaybettiğini düşünüyorum. Bu yıl ilk defa ben de şampiyonluk umudumu kaybettim. Geçen hafta böyle değildi. Oyuncu grubu da artık 'havlu attık' diye düşünüyordur." açıklamasını yaptı.

"FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI KAZANDIĞI AN LİGİ BİTİRİR"

Rıdvan Dilmen, "Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını kazandığı an ligi bitirir. Oyuncuların o maça nasıl çıkacağına bağlı. Vururuz, kırarız diye çıkarlarsa işi bitirirler." dedi.

"7 DAKİKA ÇOK AZ GELDİ"

Rıdvan Dilmen, "Bu maçın 12 dakika falan uzaması lazımdı. 7 dakika çok az geldi. Şampiyonluk falan gitti ama bunu da söylemek lazım" ifadelerini kullandı.

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