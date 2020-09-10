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Rıdvan Dilmen: Bu yılın adı Pandemi Ligi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.09.2020 23:37 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2020-21 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon ile birlikte pandemi sürecine girildiği söyleyen Rıdvan Dilmen, "sıra dışı şartlar var, teknik adamlar ve oyuncular bu şartlara göre hazırlanıyor. Burada hünerler ortaya çıkacak, bu nedenle bu yılın adını, "Pandemi Ligi" olarak belirliyorum" ifadelerini kullandı. Vedat Muriç ile görüşen Rıdvan Dilmen, Lazio ile anlaşmalarının ardından PSG takımının Vedat Muriç'i aradığını söyledi.

Rıdvan Dilmen: Bu yılın adı Pandemi Ligi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2020-21 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon ile birlikte pandemi sürecine girildiği söyleyen Rıdvan Dilmen, "sıra dışı şartlar var, teknik adamlar ve oyuncular bu şartlara göre hazırlanıyor. Burada hünerler ortaya çıkacak, bu nedenle bu yılın adını, "Pandemi Ligi" olarak belirliyorum" ifadelerini kullandı. Vedat Muriç ile görüşen Rıdvan Dilmen, Lazio ile anlaşmalarının ardından PSG takımının Vedat Muriç'i aradığını ancak İtalyan kulübüne söz verdikleri için gelişmenin olmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Geçen sezon aslında üç devre oynandı. Pandemi sonrası adapte olmak zordu. Geçen sezon adına temkinli davranmak lazım. Biz bile stüdyoya gelirken aman maskemizi çıkarmayalım vs." diyoruz. Geçen sezon yutkunarak sezon bitirdik. Zor şartlar alında oynayacaklar. Teknik adam ve oyuncular için şartlar farklı. Ekonomik durum farklı, idmanlar farklı, seyahatler farklı. Ben o neden bu ligi "Pandemi Ligi" olarak değerlendiririm"

"Beş oyuncu değişikliği yine devam edecek. Avrupa maçları ve Türkiye Kupası maçları oynanacak. Bizim ligimiz yaş ortalaması yüksek bir lig. Bu kadar maçta zorlanacaklar. Ekonomik anlamda bonservisi olmayan isimler tercih edilecek. O zamanda iste Gökhan, Caner vs. isimler geliyor ve yaş ortalaması yükseliyor"

"TFF İLE YAYINCI HALA ANLAŞAMADI"

"Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş hala anlaşamadı. Maçların başlamasına bir günden az kaldı. Çok ciddi sorunlar var. Önemli bir yatırım yapılmıştır ama bu konuda TFF - Yayıncı Kuruluş - Kulüpler bu üçgen buluşamadı. Sayın Mehmet Sepil ayrılabilir tabii ama sebebini bilemiyorum. Dünyada az rastlanan bir olaydır. TFF bir rakam öneriyor, yayıncı kuruluş başka bir değer veriyor ama bundan kulüplerin haberi yok"

"TÜRKİYE'DE YÜZDE 65 KAÇAK İZLEYiCİ VARMIŞ"

"Türkiye'de de pandemi de etkilenen sektörler oldu. Bankalar Birliği, sadece futbol sektörü ile ilgili değil tüm sektörler için çalışıyor, devlet destek verdi. Az önce duydum canlı yayında TFF Başkanı Nihat Bey söyledi, Türkiye'de %65 kaçak izleyici maçları seyrediyormuş"

"Sponsorların ayrıldığı dönemde, Yıldırım Demirören Bey'in önemli bir desteği oldu. Alt liglere sponspor oldu yetmedi Voleybol'a sponsor oldu. Kulüplere yine stopaj konusunda yardımcı oldular. Kulüplerin çok acayip harcama durumları olmayacak. Mesela, Alanyaspor'un scout ekibini merak ediyorum"

"VEDAT MURİQİ'E PSG'E TALİP OLDU"

"Vedat ile dün birlikteydik, Cumartesi günü İtalya'ya gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii"

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