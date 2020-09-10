Rıdvan Dilmen: Bu yılın adı Pandemi Ligi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2020-21 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon ile birlikte pandemi sürecine girildiği söyleyen Rıdvan Dilmen, "sıra dışı şartlar var, teknik adamlar ve oyuncular bu şartlara göre hazırlanıyor. Burada hünerler ortaya çıkacak, bu nedenle bu yılın adını, "Pandemi Ligi" olarak belirliyorum" ifadelerini kullandı. Vedat Muriç ile görüşen Rıdvan Dilmen, Lazio ile anlaşmalarının ardından PSG takımının Vedat Muriç'i aradığını ancak İtalyan kulübüne söz verdikleri için gelişmenin olmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Geçen sezon aslında üç devre oynandı. Pandemi sonrası adapte olmak zordu. Geçen sezon adına temkinli davranmak lazım. Biz bile stüdyoya gelirken aman maskemizi çıkarmayalım vs." diyoruz. Geçen sezon yutkunarak sezon bitirdik. Zor şartlar alında oynayacaklar. Teknik adam ve oyuncular için şartlar farklı. Ekonomik durum farklı, idmanlar farklı, seyahatler farklı. Ben o neden bu ligi "Pandemi Ligi" olarak değerlendiririm"

"Beş oyuncu değişikliği yine devam edecek. Avrupa maçları ve Türkiye Kupası maçları oynanacak. Bizim ligimiz yaş ortalaması yüksek bir lig. Bu kadar maçta zorlanacaklar. Ekonomik anlamda bonservisi olmayan isimler tercih edilecek. O zamanda iste Gökhan, Caner vs. isimler geliyor ve yaş ortalaması yükseliyor"