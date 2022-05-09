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Rıdvan Dilmen, canlı yayında kendinden geçti! Ağır eleştiri yaparak ayrılığı resmen duyurdu

09.05.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki ilk ayrılığı açıkladı. Domenec Torrent'e ağır eleştiriler yapan Rıdvan Dilmen, İspanyol hoca için “Büyük bir ihtimalle gönderilecek” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ilerleyen dakikalarında sözlerini sertleştiren ünlü yorumcu, Domenec Torrent için "Sen liderlik yapmadın, yardımcılık yaptın. Sen taktik deha olarak ne verdin?” şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen, canlı yayında kendinden geçti! Ağır eleştiri yaparak ayrılığı resmen duyurdu

Domenec Torrent'e ağır eleştiriler yapan Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim olsa 60 puan alırdı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Dilmen, Galatasaray'ın Domenec Torrent'in büyük ihtimalle gönderileceğini belirtti.

RIDVAN DİLMEN CANLI YAYINDA ÇOK SİNİRLENDİ

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Yeni sezon öncesi Galatasaray'dan ayrılacak ilk ismin Domenec Torrent olacağını belirten Rıdvan Dilmen, İspanyol teknik adamın günü düşündüğünü ve takıma liderlik değil yardımcılık yaptığını belirtti. Rıdvan Dilmen, canlı yayında çok sinirlenerek, "Sen taktik deha olarak ne verdin? Galatasaray kadrosu 48 puanda kaldı. Eksi üç averajı mı olur. Galatasaray'ın forması 30 puan fark yemez" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY UMURUNDA DEĞİL, TAZMİNAT PAZARLIĞI YAPIYOR"

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'Galatasaray Domenec Torrent'in umurunda değildir, o şimdi tazminat pazarlığı yapıyordur' diyen Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in takımda kalması halinde Sarı-Kırmızılıların en az 60 puan toplayacağını iddia etti.


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Rıdvan Dilmen Galatasaray Futbol Kulübü
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