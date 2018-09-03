Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

Rıdvan Dilmen Süper Lig'de Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı değerlendirirken, dikkat çeken tespitlerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Fenerbahçe, Galatasaray kaybetti ve Beşiktaş'ın geçen haftayı telafi edeceği durum oluştu. Aslında öne de geçtiler. 1-1'den sonra Güneş, Bursa'ya kazanmaya geldiğini ispatlarcasına tüm forvetleri oyuna aldı.

Portekiz Milli Takımı'nın ve Hırvat Milli Takımı'nın oyuncuları, arkalarında Liverpool'dan gelen kaleci pozisyon hatası yapıyor. Bir saliselik konsantrasyon bozukluğu 2 puanınızın gitmesine sebep oluyor. Beşiktaş'ın yediği golde Pepe ve Vida'nın pozisyon hataları vardı.

"BEŞİKTAŞ'IN İŞİ DAHA ZOR"

Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki çekişmeden dolayı 1-0'dan 1-1 yapan Bursaspor'un oyuncularının mutlu olduğunu gördük. Her maçtan daha çok mücadele ediyorlar. Diğer büyüklere göre Beşiktaş'ın işi daha zor oluyor Bursa'da.

"ÇAKIR VAR'A KARŞI"

Türkiye futbol tarihinde çok önemli hakemler olmuştur. Gelmiş geçmiş en önemli hakemi Cüneyt Çakır ama VAR bir ona işlemiyor. Büyük bir özgüvene sahip olduğu için bütün hakemler üzerinde baskısı var.