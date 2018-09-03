Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR'a karşı, bakmak istemiyor!

Rıdvan Dilmen Süper Lig'de Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı değerlendirirken, dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Fenerbahçe, Galatasaray kaybetti ve Beşiktaş'ın geçen haftayı telafi edeceği durum oluştu. Aslında öne de geçtiler. 1-1'den sonra Güneş, Bursa'ya kazanmaya geldiğini ispatlarcasına tüm forvetleri oyuna aldı.
Portekiz Milli Takımı'nın ve Hırvat Milli Takımı'nın oyuncuları, arkalarında Liverpool'dan gelen kaleci pozisyon hatası yapıyor. Bir saliselik konsantrasyon bozukluğu 2 puanınızın gitmesine sebep oluyor. Beşiktaş'ın yediği golde Pepe ve Vida'nın pozisyon hataları vardı.
"BEŞİKTAŞ'IN İŞİ DAHA ZOR"
Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki çekişmeden dolayı 1-0'dan 1-1 yapan Bursaspor'un oyuncularının mutlu olduğunu gördük. Her maçtan daha çok mücadele ediyorlar. Diğer büyüklere göre Beşiktaş'ın işi daha zor oluyor Bursa'da.
"ÇAKIR VAR'A KARŞI"
Türkiye futbol tarihinde çok önemli hakemler olmuştur. Gelmiş geçmiş en önemli hakemi Cüneyt Çakır ama VAR bir ona işlemiyor. Büyük bir özgüvene sahip olduğu için bütün hakemler üzerinde baskısı var.
Nijerya-Arjantin maçında VAR'a uymadı. Fenerbahçe-Göztepe maçında VAR'a uymadı, etti iki. Akhisarspor ile Galatasaray'ın oynadığı maçta Rodrigues'in pozisyonunda kırmızı kart göstermedi. Bugün de 2 kere uymadı ve VAR karşısında 5-0 önde. Cüneyt Çakır, VAR'a karşı. 'Beni sürekli VAR'a çağırmayın' diyor herhalde. Onun maçlarında VAR sebebiyle zaman kaybedilmez çünkü gitmiyor. Gitse de yine kendi kararını uyguluyor. Hakemin ağırlığı, gücü, şöhretine göre VAR uyguyıp uygulamamaya karar verilmemeli.
Cüneyt Çakır’ın diğer hakemlere karşı bir ağırlığı var. Bütün hakemlere benim kararım doğrudur diyor. VAR'a bakmak istemiyor.
"OĞUZHAN'A HERKES SALLARKEN..."
Oğuzhan'a herkes sallarken Oğuzhan'ın kaybedilmemesi gereken bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Son 1 yıldır hep kapasitesinin altında oynadı. Şenol Güneş potansiyelinin farkında ve ısrarla oynatıyor. Partizan maçından beri çıkışa geçti. Bu maçta öldürücü iki pas attı.
Tolgay'ın sorunu mu var bilmiyorum ama biraz erken çıktı. Medel ile Necip orta sahada çok düz kaldı. Necip'i oyuna almak skoru korumaktır. Hücum yapmak da skoru korumak demektir.
"HATA YAPTIM DEMELİ"
Hakem 2 kere Necip'e sarı kart göstermedi. Ver kartları işte... Penaltıyı da ver. O pozisyon en azından VAR'ı hak ediyordu. Zaten Cüneyt Çakır'ın daha VAR ile kararını değiştirdiğini görmedim. Bazen insanlar 'Ben hata yaptım' diyebilmeli.
Beşiktaş'ın geçen yıl en iyi oyuncusu kimdi? Talisca. Şu an var mı? Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Gomis gitti. Bütün takımlar güç kaybetti. Hepsi geriye gitti.
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