Rıdvan Dilmen'den 20 milyon Euro iddiası! "Yetkililer izleseydi verirdi"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı 3-2’lik galibiyet sonrası Barış Alper Yılmaz’ın performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi. "Bugün sahada sergilediği etkiyi daha önce hiç görmemiştim" diyen Dilmen, milli yıldızın güçlü oyunuyla dikkat çektiğini vurguladı.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında lider Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında hem oyunu hem de öne çıkan isimleri mercek altına aldı.

“HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR LEMİNA SAKATLIĞI OLDU”

Mücadeleyi genel hatlarıyla değerlendiren Dilmen, Okan Buruk’un maç içindeki planlarını sakatlıkların etkilediğini belirtti. Lemina’nın aniden yaşadığı sakatlık sonrası Buruk’un mecburi değişiklik yaptığını söyleyen Dilmen, “Okan hoca gollerden sonra Salı gününü düşünmeye başladı. Ancak maçın başında hiç beklemediği bir Lemina sakatlığı olunca planlar karıştı. Lemina sakatlandıktan sonra oyuna 10 dakika devam etti ama o süreçte Yusuf’u hazırlamak gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

"ARABİSTAN’DAN BİR TAKIM GELİP İZLESE 20 MİLYON EURO DAHA VERİRDİ"

Galatasaray’ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz’ın performansına özel bir paragraf açan Dilmen, milli oyuncuyu şu sözlerle övdü:

“Barış Alper’in Galatasaray formasıyla çok gol attığı maçlar oldu ama bugün olduğu kadar etkili hiç görmedim. Arabistan’dan bir takım gelip izlese 20 milyon euro daha verirdi. Egoist değildi, kuvvetliydi, ikiye birleri denedi, müthiş bir oyun ortaya koydu.”

Barış’ın fiziksel ve mental gelişimine de değinen deneyimli yorumcu, “Madem bunu yapabiliyorsun, fiziksel problemin senin elinde, mental problemin ise bütün camianın elinde. Bugün o mental eşiği aştığını düşünüyorum.” dedi.

“ICARDI İÇİN ASLA İDDİALI OLMAYACAKSINIZ”

Rıdvan Dilmen, Mauro Icardi hakkında yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Arjantinli yıldızın fiziksel olarak tam hazır olmadığını kabul eden Dilmen, yine de katkısının tartışılmaz olduğunu vurguladı:
“Penaltısız 7 gol attı. Büyük bir sakatlık yaşadı, uzun süre oynamadı. Galatasaray ‘Seninle devam ediyoruz’ dedi. Icardi, uzatılan eli çevirmemeli. Hazır olmadığı için biraz daha fedakârlık yapması gerekir.”

Galatasaray’ın zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldığı maç sonrası Rıdvan Dilmen’in değerlendirmeleri, hem camiada hem de futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Barış Alper Yılmaz galatasaray
