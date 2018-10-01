Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: Çok tehlikeli sözler

Ali Koç'un maç sonunda Fenerbahçe taraftarına kullandığı sözleri eleştiren Rıdvan Dilmen, "Bu açıklamalar çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un maç sonu sözlerinin çok tehlikeli olduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen "İnşallah Ali Bey'in birkaç cümlesi daha vardır. Bırak ben bunları söyleyeyim, eski Fenerbahçeli futbolcu olarak söyledim. Ama Ali Bey bunları söyleyemez. Sen şimdi diyorsun ki 'Arabaya binin, Sabiha Gökçen'e gidin bu çocukları yerle bir edin', eğer devamında başka bir şey yoksa. Bu söyledikleri çok tehlikeli. Diyor ki 'Bağcılar'daki Bakırköy'dekiler Beşiktaş'taki Fenerbahçeliler. Arabanızı çalıştırın Sabiha Gökçen'e gidin. Meşaleleri de alın protesto edin'. Bu söyledikleri çok tehlikeli, hiç hoşuma gitmedi. İnşallah söylediklerimden dolayı özür dilerim, dediği artı şeyler de vardır. Lütfen havalimanında bir düzeltme yapsın" ifadelerini kullandı.
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