Rıdvan Dilmen'den Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısı!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı - lacivertlilerdeki son durumla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı - lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, tweet'inde "ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; Logomuzun Anlamını Yaşatmak Üzere, Fenerbahçe'nin Aydınlık Geçmişi ve Aydınlık Geleceği İçin... #3TEMMUZDAELELEMABEDİMİZDE" ifadelerini kullandı.

