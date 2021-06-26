SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Rıdvan Dilmen'den Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısı!

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısı!

26.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a barışma çağrısı!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı - lacivertlilerdeki son durumla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı - lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Dilmen, tweet'inde "ORTAK SEVDAMIZ FENERBAHÇE! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; Logomuzun Anlamını Yaşatmak Üzere, Fenerbahçe'nin Aydınlık Geçmişi ve Aydınlık Geleceği İçin... #3TEMMUZDAELELEMABEDİMİZDE" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNERNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdüNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü
Caner Erkin, seçimde oy kullandıCaner Erkin, seçimde oy kullandı
Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Rıdvan Dilmen Ali Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

G.Saray'da yıldız isim ayrılıyor

G.Saray'da yıldız isim ayrılıyor

Beşiktaş'ta Rosier olmazsa Falaye Sacko

Beşiktaş'ta Rosier olmazsa Falaye Sacko

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.