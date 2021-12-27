Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a sert eleştiri! ''Şampiyon falan olamazsın...''

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ligin 2. sırasında bulunan Konyaspor maç boyunca hakim bir oyun ortaya koydu. Siyah-Beyazlı taraftarlar takımını sosyal medyadan eleştirdi. 90'ıncı dakikada Beşiktaş'ın yediği gol lider Trabzonspor ile farkın 18'e çıkmasına neden oldu. Maç sonunda yaptığı yorumla Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının olmadığını ifade eden Rıdvan Dilmen flaş ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON FALAN OLAMAZ"

Bir tercih yapacaksınız. Beşiktaş'ın tercihi ne olmalı? Ahmet Bey'in durumu, Fenerbahçe'den farklı. Geçen sene 2 kupa. Bu tolere edilebilir. Sergen Yalçın'dan sonra 1.5 yıllık kontrat yapılacaksa tehlikeli olabilir. Beşiktaş şampiyon falan olamaz. Yakalama şansı hemen hemen yok. 2.5 yıllık bir teknik direktör maliyeti olur. Sürekli teknik direktöre para ödüyor Beşiktaş. Öylesine bir karar vermeli ki Beşiktaş, ekonomik olarak önümüzdeki sezona hazırlanmalılar.

"HER OLANDA BİR HAYIR VARDIR"

Beşiktaş'ta 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Başka bir B Planı uygulanabilir. Her olanda bir hayır vardır. Seneye 1 tane daha yabancı düşüyor. Her şey değişebilir Türkiye'de, bilmiyorum ama kademeli olarak düşecek deniyor. Ona göre de yerli, yabancı ayarlamaları lazım. Beşiktaş'ta 4-5'e oynayan varsa yalvar yakar gönderirim.

"3 MAÇ KAYBEDERSE 'SEMPATİK' DEMEZLER"

Fenerbahçe, 2 maçta 4 puan aldı. Beşiktaş bu maçı kazanmış olsa 4 maçta 10 puan diyecektik. Teknik direktör değiştikten sonra Önder Hoca, Zeki Hoca önemli değil. Oyuncunun coşkusunda bir kıpırdama olur. İster istemez olur. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şunu gördü. Aykut Kocaman, Başakşehir'de gördü. Oyuncular cevap vermiyorlar artık. Faydalı olamam diyorlar. Gittikten sonra bu oyuncular can havliyle mücadele ediyor. Önder Hoca'yla can havliyle götürürler mi? 3 maç kaybedince derler ki, 'Önder Hoca sevdiğimiz biri, sempatik insan. Zeki Hoca sağolsun, altyapıdan' falan demez taraftar. Ancak bunu anlatabilmeli kulüpler. Galatasaray bunu seyircisine anlattı ama Avrupa'da başarısız olsa anlatamazdı taraftarına. Beşiktaş'ın kasasını bilmiyoruz. Yönetimin ne alacağına karar vermesi lazım.

"İKİ İLERİ, BİR GERİ GİDERLER"

Önder Hoca ile devam edilecekse de bunu bilmek lazım. Yoksa iki ileri bir geri, iki ileri bir geri olur. Buna hazırlıklı olsun Beşiktaş taraftarı. Fenerbahçe de bu kafadaysa içeride kazanır, dışarıda kaybeder falan... Fizik ve mental olarak düşmeme ihtimali yok!



