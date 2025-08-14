SPOR

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Konferans Ligi serüveni için çarpıcı açıklama! %80 dedi ortalık karıştı...

HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki hedefine dair çarpıcı bir açıklama geldi. Dilmen, Beşiktaş’ın yarı final ihtimalini oldukça yüksek gördü.

Burak Kavuncu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elenmesinin ardından Konferans Ligi’nde St. Patrick’s ile eşleşmişti. Serinin ilk maçında rakibini farklı şekilde mağlup eden Beşiktaş, evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde ederken, HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den hedefi yükselten bir açıklama geldi.

RIDVAN DİLMEN %80 DEDİ!

HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın yarı final oynama ihtimalini yüzde 80 olarak görüyorum." dedi ve sosyal medyada bu açıklama çok konuşuldu.

