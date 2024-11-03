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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'ı hedef alacak açıklamalar! "Kusura bakmasınlar ama..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.11.2024 07:54
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Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa maçını anlattıktan sonra geçen hafta oynanan Galatasaray derbisine de değindi.

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'ı hedef alacak açıklamalar! "Kusura bakmasınlar ama..."

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu zorlu mücadele sonrası ekran başına geçen Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ BU MAÇI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞ"

4-3rcw

"Beşiktaş - Galatasaray mağlubiyetin ardından Kasımpaşa maçını hiç düşünmemiş gibiydi. Emin olun Kasımpaşa’ya karşı hazırlık yapmaya bugün başlamışlardır."

"HAKEM TAKDİR HAKLARINI GALATASARAY'DAN YANA KULLANDI"

Ridvan-Dilmen

"Yönetim hep saha dışı faktörlere yöneldi. Ben de eleştiriyorum ama maçın hakemi takdir haklarını hep Galatasaray'dan yana kullanmış. Galatasaraylı dostlar da kusura bakmasınlar."

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Rıdvan Dilmen beşiktaş galatasaray
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