Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'ı hedef alacak açıklamalar! "Kusura bakmasınlar ama..."

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu zorlu mücadele sonrası ekran başına geçen Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ BU MAÇI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞ"

"Beşiktaş - Galatasaray mağlubiyetin ardından Kasımpaşa maçını hiç düşünmemiş gibiydi. Emin olun Kasımpaşa’ya karşı hazırlık yapmaya bugün başlamışlardır."

"HAKEM TAKDİR HAKLARINI GALATASARAY'DAN YANA KULLANDI"

"Yönetim hep saha dışı faktörlere yöneldi. Ben de eleştiriyorum ama maçın hakemi takdir haklarını hep Galatasaray'dan yana kullanmış. Galatasaraylı dostlar da kusura bakmasınlar."