Rıdvan Dilmen'den bomba açıklamalar! FETÖ ve dahası...

NTV'nin ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen beklenen açıklamaları yaptı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra kendisi için "şeytan" ifadesini kullananları mahkemeye vereceğini açıkladı. Rıdvan Dilmen, gazeteci İbrahim Seten başta olmak üzere Mehmet Aslan, eski Fifa kokartlı hakem Selçuk Dereli, muhabir İsmail Er isimlerinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü başı Fethullah Gülen ile ilgili attıkları tweetleri gündeme getirdi. Dilmen, bu tweetler sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktardı. Dilmen, ayrıca dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Sesi vuvuzela gibi çıkıyor' diyen İbrahim Seten'i devlet büyüklerine saygısızlık yapması nedeniyle eleştirdi. "BENİMLE UĞRAŞMAYIN DEDİM" Rıdvan Dilmen: "Daha ilk hafta başlamadan önce başladı. 'Lig dizayn ediliyor', 'Ali Koç - Rıdvan Dilmen sezonu', Levent Tüzemen, 'Eskiden ölenlere verilirdi, şimdi yaşarken Rıdvan Dilmen sezonu yapalım' gibi gibi.Hakemlik kariyerinde oyuncu olarak onun yönettiği maçta oynayanlar veya teknik adamlar, bu eleştiriyi yapanların (Serdar Tatlı) 'Adam değil' deme şansları var mı? Ne oldu ağabey! Hani lig dizayn ediliyordu. Zekeriya Alp hiç demediniz. Yusuf Hoca, Sabri Çelik geldi. Dizayn nasıl olur anlatacağım. Beni rahat bırakın dedim. Ben bir sürü rahatsızlık yaşadım, benimle uğraşmayın dedim."

"İBRAHİM SETEN VATAN HAİNİDİR" Rıdvan Dilmen: “İbrahim Seten vatan hainidir, FETÖ sevdalısıdır.İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi." "TÜRKİYE'NİN OPERASYON YAPMASI LAZIM" Rıdvan Dilmen: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemleri, temsilcileri, gazetecileri GBT'den geçirmesi lazım. TFF başkanvekillerinden Mehmet Baykan'ı Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan arıyor. Diyor ki, 'Siz, Rıdvan Dilmen ve Ferit Şahenk, TFF başkanlığı için yemek yemişsiniz.' Sen niye ararsın ya, nedir maksadın! Erman Toroğlu ve A Spor yöneticilerinden özür bekliyorum. Bir daha da bu konuyu açmıyorum. Benim ismim Rıdvan Dilmen." "RASİM OZAN KÜTAHYALI..." Rıdvan Dilmen: "Rasim Ozan Kütahyalı, sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın.Bu insanlar vatanı için kendilerini tankların önüne attı. Sizin babanıza karşı durdu. Mehmet Baransu nerde İbrahim Seten, İsmail Er, Mehmet Arslan tayfa. Gariban insanları hapse attıran Baransu nerde? Rasim Ozan Kütahyalı, sen şike sürecinde FETÖ'nün yanındaydın. Onların medya grubundaydın. Şimdi maskeyi takmışsın Beyaz TV'de çıkıyorsun. Bu Beyaz TV kimin kanalı? Osman Gökçek'in. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in kanalı."