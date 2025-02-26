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Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Fenerbahçe'nin yerinde olsam alırdım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 15:57
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Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları sürerken Rıdvan Dilmen canlı yayında Sarı-Kırmızılı ismi yere göğe sığdıramadı. Dilmen Galatasaray'ın yıldız ismi için "Fenerbahçe'nin yerinde olsam alırdım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Fenerbahçe'nin yerinde olsam alırdım"
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de derbiye dair değerlendirmelerini sürdürdü.

Dilmen derbideki performansı için sarı-kırmızılıların yıldızını yere göğe sığdıramadı. HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen derbinin en iyi isminin Mario Lemina olduğunu belirtti.

"BAŞKA BİR OYUNCU"

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"Lemina, inanılmaz oynadı. Başka bir oyuncu. Torreira'nın cazibesini kaybettirdi. Böyle bir şey olmaz. Bir oyuncu rolanti koşabilir. Lemina sürekli sprintle ve driplingle rakibi geçiyor"

"F.BAHÇE'NİN YERİNDE OLSAM..."

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Galatasaray'ın Lemina'yı alarak en doğru transferi yaptığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam Lemina'yı alırdım diye hep söylüyordum. Wolverhampton'da izledim. Hem 6 numara hem 8 numara oynardı" ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen son dakika fenerbahçe galatasaray
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