Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Fenerbahçe'nin yerinde olsam alırdım"

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de derbiye dair değerlendirmelerini sürdürdü.

Dilmen derbideki performansı için sarı-kırmızılıların yıldızını yere göğe sığdıramadı. HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen derbinin en iyi isminin Mario Lemina olduğunu belirtti.

"BAŞKA BİR OYUNCU"

"Lemina, inanılmaz oynadı. Başka bir oyuncu. Torreira'nın cazibesini kaybettirdi. Böyle bir şey olmaz. Bir oyuncu rolanti koşabilir. Lemina sürekli sprintle ve driplingle rakibi geçiyor"

"F.BAHÇE'NİN YERİNDE OLSAM..."

Galatasaray'ın Lemina'yı alarak en doğru transferi yaptığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam Lemina'yı alırdım diye hep söylüyordum. Wolverhampton'da izledim. Hem 6 numara hem 8 numara oynardı" ifadelerini kullandı.